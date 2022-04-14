Центральный рынок Новосибирска резко повысил арендные ставки

© Кирилл Канин
Центральный рынок Новосибирска резко повысил арендные ставки
14 Апр 2022, 10:31

Администрация Центрального рынка Новосибирска повысила арендную плату сразу на 10%. Антимонопольная служба ранее начала проверку по обращению торговцев.

«Продавцы [на Центральном рынке] обратились в управление с жалобой на повышение арендной ставки администрацией на 10%, — сообщил врио руководителя УФАС по Новосибирской Дмитрий Сухоплюев на брифинге в ТАСС. — Мы направили письмо об ответственном ценообразовании администрации рынка, а также известили о ситуации уполномоченные органы. Отмечу, что окончательного решения по данному делу еще не принято»

В администрации Центрального рынка подтвердили увеличение арендной платы.

«Арендная плата была повышена в связи с тем, что с начала 2020 года по конец 2021-го на Центральном рынке предоставлялись различные меры поддержки арендаторам торговых мест: не повышалась арендная плата, предоставлялись „арендные каникулы“ и отсрочки по оплате, на летний период арендная плата понижалась», — сообщили в администрации рынка сайту НГС.

ООО «Рынок „Центральный“» принадлежит семье алтайских бизнесменов Ракшиных, владеющих торговой сетью «Мария-Ра»: Александру, Евгению, Алле и Галине. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании в 2020 году составила составила 400 млн рублей, чистая прибыль — 144,7 млн.


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