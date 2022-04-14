Безысходность и беспределом попахивает: новосибирцы о блокировках СМИ и соцсетей
© Тайга.инфо
Новосибирцы рассказали Тайге.инфо, как они относятся к блокировкам СМИ и соцсетей, а также откуда вообще узнают новости – в основном это интернет-источники.
Видео Татьяны Быковой и Елизаветы Погодаевой.
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