Безысходность и беспределом попахивает: новосибирцы о блокировках СМИ и соцсетей

© Тайга.инфо
Безысходность и беспределом попахивает: новосибирцы о блокировках СМИ и соцсетей
14 Апр 2022, 10:47

Новосибирцы рассказали Тайге.инфо, как они относятся к блокировкам СМИ и соцсетей, ﻿а также откуда вообще узнают новости – в основном это интернет-источники.

 Видео Татьяны Быковой и Елизаветы Погодаевой.


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