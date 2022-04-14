Мэрия Омска обвинила Whoosh в незаконной работе и пригрозила конфискацией

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Власти Омска решили побороться с самокатами сети Whoosh. Чиновники объявили средства передвижения «самовольно размещенным движимым имуществом».

Администрация Центрального округа Омска признала незаконным размещение электросамокатов на улице 10 лет Октября. Чиновники решили, что это «самовольно размещенное движимое имущество», говорится в опубликованном распоряжении.

Всего администрация признала незаконными 35 самокатов и дала время убрать их до 22 апреля. В противном случае, как утверждается в документе, их «принудительно вынесут» на охраняемую стоянку в районе 10-го Семиреченского переулка.

К распоряжению также приложены фотографии всех «незаконных» самокатов.

Кроме того, по данным «Вернего Омска», аналогичное распоряжение подписала администрация Советского округа. Там обнаружили 101 самокат.

Еще одно распоряжение о «самовольно размещенном» «игровом и спортивном оборудовании» опубликовала администрация Кировского района (без уточнения про самокаты).

Копии распоряжений чиновников направлены в «Омскэлектро» и Омскую энергосбытовую компанию, чтобы самовольно размещенные объекты отключили от электроэнергии, а с шеринговой компанией ресурсоснабжающие организации расторгли договоры на электроснабжение, утверждает «Вечерний Омск».



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