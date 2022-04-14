Полугодовалый новосибирец скончался от коронавируса

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Полугодовалый новосибирец скончался от коронавируса
14 Апр 2022, 12:45

Более 5,5 тыс. новосибирцев скончались от коронавируса в пандемию. За сутки умерли 10 человек, в том числе шестимесячный мальчик.

«Скончались десять пациентов: мальчик в возрасте 6 месяцев, мужчины в возрасте 71, 76, 78 лет, женщины в возрасте 72, 75, 81, 84, 85, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5518 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 14 апреля.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 107 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 15 пациентов.

Подтверждено 170 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 254057, выписаны более 246,1 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находится 731 пациент, в том числе 7 детей.


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