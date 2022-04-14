Сметана подорожала в полтора раза, сливочное масло — на треть: как изменились цены в магазинах Новосибирска за неделю

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как изменилась стоимость масел, молока и сметаны.

Мониторинг проводился 11 апреля в 20 торговых точках во всех районах города.



Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

«Ашан» выделяется постоянством цен на масло подсолнечное в период с 04.04.2022 и до 11.04.2022, кроме этого, эта цена является самой низкой из всех исследуемых сетей.

Несмотря на заметное повышение цены на самый дешевый в наличии товар этой категории в магазинах четырех сетей, отмечается общее снижение цены на 4,16%.

Цена масла сливочного 72,5% в «Мария Ра» осталась на прежнем уровне. В сетях Spar, «Магнит», «Мини Лента» и «Хороший выбор» цены возросли на 18% и более. Это значит, что покупатель в поисках самого недорогого масла на этой неделе найдет на прилавках этот продукт уже дороже.

В «Пятерочке» покупатели смогли найти самое низкое по цене сливочной масло 72,5%, среди исследуемых супермаркетов на этой неделе по цене 591, 61 за 1 кг. На прошлой неделе покупатели его брали на 10,32% дороже.

Сеть магазинов «Быстроном» смогла порадовать покупателей 11.04.2022 снижением цены на самое дешевое сливочное масло на 12,43%, по отношению к 04.04.2022.

В целом вырисовывается более пессимистичная картина, чем неделей ранее – килограмм масла в среднем дороже на 5,85%.

В категории молоко пастеризованное 2,5% постоянством цены на самое дешевое молоко отличилась сеть «Быстроном», она составляет 44,33 рублей за литр.

Что касается самой низкой цены, по которой покупатель может купить этот продукт - это сеть магазинов «Магнит». И цена эта равна 41,99 рублей за литр. Но покупатели должны помнить, что производители уже давно уменьшили объем упаковки до 900 мл, а значит, стоимость мягкого пакета молока будет еще меньше.

Сети магазинов Spar, «Мария Ра» и «Супер Лента» выставили на прилавки более дешевый товар, чем неделю назад – на 22,13%, 30,02% и даже 40,58%.

Рост цен на самое дешевое молоко в сетях «Ашан», «Мини Лента», «Пятерочка» составляет каких-то 2- 3%. И больше всего в «Ярче» - 4,65%.

Самое максимальное повышение обнаружено в магазинах сети «Хороший выбор»: +9,44%, итого цена составила 64,43 рублей за литр.

Можно сказать что к 11.04.2022 наметилось снижение стоимости за литр молока на 10,95%. И в среднем молоко пастеризованное питьевое 2,5% в мягкой упаковке можно купить по цене 50, 54 рублей за литр.

Сеть магазинов «Быстроном» держит цену и на сметану тоже. Как и в прошлый понедельник, ее можно купить за 187,19 рублей за килограмм. Однако это не самая низкая цена, а, скорее, средняя.

В магазинах «Ярче» самую дешевую сметану можно найти дороже на 7,14%, а в магазинах «Ашана» и «Супер Лента» уже на 14,92%-14,59%.

Больше всего «разогнался» «Хороший выбор», наблюдатели увидели на прилавках увеличение цены на дешевую сметану на 47,09%, то есть в полтора раза.

«Магнит» выставил ценник на сметану на 35,39% ниже. Здесь сметана стоит 110,74 рублей за 1 кг. Это самая низкая цена из всех увиденных в магазинах.

В итоге сметану можно купить по самой низкой цене в «Магните», а самую дорогую в «Супер Ленте». Разница составляет 110,61 рублей за кг.

Меньше всего на набор из масло-молочных продуктов можно потратить в «Пятерочке», а больше всего в «Мария Ра». Разница составит 212, 64 рублей. В сети магазинов «Ашан», «Магнит», «Пятерочка» и «Ярче» можно потратить сумму до 1000 рублей.