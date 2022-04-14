Власти назвали стройку платного моста причиной пыли в Новосибирске

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложил вину за пыль в городе на стройку четвертого моста через Обь. Это наносит ущерб экологии, сказал он.

«Проблема пыли нам знакома, и мы работаем над ее устранением. Сейчас в Ленинском районе города две площади, которые превратились в строительные объекты — площадь Труда и Энергетиков — сказал Локоть на пресс-конференции (цитата по КП). — Там постоянно разрывают землю, там работает тяжелая техника, которая едет на строительство четвертого моста. И да, все это связано именно с его возведением. Таким образом, все эти факторы наносят большой ущерб экологии».



UPD (18:44) Корпорация ВИС решила ответить Локтю. «Все строительные площадки Группы „ВИС“ в Новосибирске оборудованы мойками колес автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий, — сказано в сообщении компании. — В настоящее время на площадке на площади Труда ведутся работы по устройству буронабивных свай. При таких работах образования пыли не происходит. На площадке на площади Будагова продолжается сооружение пилона моста, эти работы также не влекут образования пыли. По самой площадке отсыпаны технологические дороги, которые поддерживаются в надлежащем состоянии».



«В том, что на наших строительных площадках нет никакой грязи и пыли не раз могли убедиться и журналисты, и представители региональных органов власти во время пресс-туров и публичных мероприятий. Также хотелось бы отметить, что проблема „пыльных бурь“ появилась в Новосибирске далеко не с началом строительства моста через Обь. То, что состояние обочин и самого дорожного покрытия на многих городских автомагистралях оставляет желать лучшего, не секрет для большинства горожан и гостей столицы Сибири», — утверждают в ВИС.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Аудиторы уже заявили о срыве сроков строительства моста почти на год. Хотя в «ВИС» утверждают, что объект изначально по контракту с региональным правительством должны были сдать в конце 2023 года. Впрочем, вице-премьер Р Ф Марат Хуснуллин требовал ввести его в эксплуатацию в декабре 2022-го.