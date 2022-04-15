Дома сгорели в Кузбассе из-за пала травы

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Дома сгорели в Кузбассе из-за пала травы
15 Апр 2022, 05:17

Ландшафтный пожар перекинулся на дома в городе Белово Кемеровской области. Уничтожено не менее пяти построек.

Пал травы перекинулся на дома в Чертинском микрорайоне Белова. По словам очевидцев, сгорели как минимум пять домов частного сектора, сообщил паблик «Реальное Белово» во «ВКонтакте».

Два дома были жилыми, еще три использовали как дачи.

В МЧС подтвердили факт пожара в частных жилых домах на улице 5-я Рудничная. Ведомство утверждало, что пожар локализовали под вечер. При этом уже позже в паблике «Реальное Белово» появилась фотография, как огонь подходил к Чертинскому микрорайону и с другой стороны — в районе улицы 4-я Шахматная.

Отметим, что за несколько часов до информации о пожаре в официальном паблике администрации Беловского городского округа появилась информация о профилактической акции «Чистый лес — территория без огня». Чиновники утверждали, что сотрудники МЧС и администрации вместе со школьниками убирали сухостой в сосновом бору.


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