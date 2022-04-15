Столб черного дыма поднялся над Новосибирском

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Склад автомобильных запчастей загорелся в Новосибирске. Столб черного дыма видно далеко от места происшествия.

Склад запчастей и автомобиль горят на улице Писемского в Новосибирске, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». «АСТ-54» утверждает, что горят склады с автоэмалями площадью 800 кв. м и 300 кв. метров.



По данным ГУ МЧС региона, пожарные выехали на место происшествия в 10:45 нск. Пожару присвоен второй ранг сложности из 5 установленных для города.



«Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в течение шести минут. По оперативной информации, горит одноэтажное здание склада, огонь распространяется на соседнее складское строение. В настоящий момент пожарные осуществляют ликвидацию возгорания, проводится усиление задействованной группировки сил», — говорится в сообщении ведомства.

UPD (12:20 нск) По данным МЧС, в 11:40 открытое горение было локализовано. Предварительная площадь пожара составляет более 2 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не было.

«Пожарные ликвидируют возгорание по трем боевым участкам, в том числе для защиты не горящей части строения. Существует угроза обрушения кровли. Внутри склада находятся автомасла и автозапчасти. По уточненной информации сам склад переменной этажности от одного до двух этажей», — говорится в сообщении.

Более 62 пожарных продолжают ликвидацию возгорания.

UPD (12:30 нск) МЧС России в тг-канале сообщило о ликвидации пожара на площади 2,2 тыс. кв.м.