Трое забайкальцев изнасиловали женщину на Камчатке

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Трое забайкальцев изнасиловали женщину на Камчатке
15 Апр 2022, 08:20

Жители Забайкальского края признаны виновными в групповом изнасиловании. Они напали на жительницу закрытого города Вилючинск, куда приехали на заработки.

В Камчатском крае суд признал троих жителей Забайкалья виновными в совершении группового изнасилования (пункт «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

42-летний, 34-летний и 29-летний мужчины приехали из Забайкалья в закрытый город Вилючинск на заработки в июне 2021 года. Днем 23 августа они изнасиловали 41-летнюю хозяйку квартиры дома на территории района «Рыбачий», рассказали в ведомстве.

«На первоначальном этапе следствия все трое подсудимых дали признательные показания, однако в дальнейшем один из злоумышленников, 1978 года рождения, от своих показаний отказался, — отметили в СК. — Допрошено не менее 10 лиц, назначены и проведены необходимые экспертные исследования, в том числе выявившие биологические следы потерпевшей на одежде подсудимых».

Суд приговорил нападавших к 5,5 годам, 4,6 годам и 4 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, соответственно.


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