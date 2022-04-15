Женщина замерзла насмерть в Новосибирской области
15 Апр 2022, 08:37
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 38-летней женщины в селе Еланка. Ее тело нашли в надворных постройках.
Тело женщины найдено в одном из сел Новосибирской области. Предполагается, что она замерзла насмерть.
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 38-летней женщины в селе Еланка. Ее тело нашли в надворных постройках.
«При осмотре тела на месте происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, женщина скончалась от общего переохлаждения организма», — говорится в сообщении следствия.
Начата доследственная проверка.
Новости из рубрики:
Тайга.ТВ
Последние материалы
Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине Более 1 тыс. новосибирцев решили уволить «Атмосфера бурных 90-х»: чьи интересы может затронуть дело новосибирского девелопера Обласова Попутчик из электрички напал с ножом на женщину за отказ выпить с ним в Новосибирской области НГС: Деньги на памятную доску погибшему в Украине новосибирцу предложили собрать с родителей школьников
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"