Женщина замерзла насмерть в Новосибирской области

15 Апр 2022, 08:37

Тело женщины найдено в одном из сел Новосибирской области. Предполагается, что она замерзла насмерть.

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 38-летней женщины в селе Еланка. Ее тело нашли в надворных постройках.

«При осмотре тела на месте происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, женщина скончалась от общего переохлаждения организма», — говорится в сообщении следствия.

Начата доследственная проверка.


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