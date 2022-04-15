Женщина замерзла насмерть в Новосибирской области

Тело женщины найдено в одном из сел Новосибирской области. Предполагается, что она замерзла насмерть.

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 38-летней женщины в селе Еланка. Ее тело нашли в надворных постройках.



«При осмотре тела на месте происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, женщина скончалась от общего переохлаждения организма», — говорится в сообщении следствия.

Начата доследственная проверка.