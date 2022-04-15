Попутчик из электрички напал с ножом на женщину за отказ выпить с ним в Новосибирской области

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Житель Новосибирской области обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек. Он выследил попутчицу из электрички, напал на нее с ножом, а затем зарезал прибежавшую ей на помощь соседку.

Новосибирец пойдет под суд по обвинению по ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление).



Преступления были совершены в августе 2021 года. Тогда мужчина познакомился с женщиной на платформе «Новосибирск-Западный». Они расстались на станции Чик.

«Женщина пошла домой, а фигурант по делу, держа небольшое расстояние от нее, пошел следом за ней, чтобы узнать место проживания последней, — говорится в сообщении следствия. — Зайдя в дом, мужчина предложил распить алкогольные напитки, но получил отказ. Далее обвиняемый выволок женщину на веранду дома, где нанес ей множественные колото-резаные ранения по телу».

На крики прибежала 63-летняя соседка. Обвиняемый ударил ножом и ее, от ранений пенсионерка скончалась. Его попутчица выжила благодаря вовремя оказанной медпомощи.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия, однако в короткие сроки был задержан. В ходе следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях он признал.