Более 1 тыс. новосибирцев решили уволить
© Кирилл Канин
Около 150 новосибирских компаний заявили о планах уволить более 1 тыс. сотрудников. Еще более 1,1 тыс. работников находятся в режиме простоя.
148 организаций Новосибирской области с общей численностью работников 45,9 тыс человек заявили о «планируемом высвобождении» 1065 человек. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Сибирь» со ссылкой на региональное минтруда.
«Это составляет 0,2% от общего количества организаций, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области», — отметили в министерстве.
Кроме того, по данным на 12 апреля, в режиме простоя находятся 1177 сотрудников в 37 организациях на территории Новосибирской области. Это составляет 15% от общей численности работников этих компаний.
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Тайга.ТВ
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