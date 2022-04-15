Новосибирская ТЭЦ-5 удвоила отгрузку золы на строительный рынок

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С начала 2022 года новосибирская ТЭЦ-5 поставила производителям стройматериалов в трех регионах 13,5 тысяч тонн золы уноса — на 87% больше, чем годом ранее. Это результат установки на станции телескопических погрузчиков, а также заключения новых контактов.

По итогам 1 квартала 2022 года, ТЭЦ-5, крупнейшая теплоэлектростанция Новосибирска, реализовала 13,5 тысяч тонн золы уноса. Годом ранее объем отгрузки за этот же период составлял только 7,2 тысяч тонн.



Зола может применяться в качестве минеральной добавки в производстве строительных материалов: цемента, сухих строительных смесей, бетона, газобетона, битумов. Она эффективно заменяет такие добавки, как песок, минеральный порошок, доменный шлак.

Основную часть золы — более 50% — ТЭЦ-5 с начала года поставила производителям кровельных гидроизоляционных материалов. Еще 30% получили производители бетона и ЖБИ, остальное — в основном производители сухих строительных смесей.

Помимо заказов из Новосибирской области, ТЭЦ-5 реализует продукцию участникам рынка стройиндустрии Томска, Кемерова и Кемеровской области.

На прирост объемов отгрузки работали комплексно. Во-первых, в 2021 году СГК реализовала на ТЭЦ-5 инвестпроект — установила в цехе пять телескопических погрузчиков. Применение многофункциональной установки с телескопической стрелой позволило сократить время на отгрузку золы с одного бункера с 40 до 15 минут.

Во-вторых, Новосибирская ТЭЦ-5 заключила договоры с перевозчиками на поставку золы уноса до конечного потребителя автоцистернами для перевозки сыпучих материалов. Ранее ТЭЦ СГК не практиковали такую схему продаж «под ключ».

До конца 2022 года СГК спроектирует новые системы отбора и отгрузки золы уноса на новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Закупку и монтаж оборудования компания планирует на 2023 год.

На угольных ТЭЦ образуются три основных типа золошлаков. Первый — мелкодисперсная сухая зола уноса Она содержится в дымовых газах и улавливается электрофильтрами. Второй вид — шлаки. Они образуются в котле, это более крупные несгораемые стекловидные минеральные частицы. Третье — золошлаковый материал. Это смесь золы-уноса, шлака и воды, который в виде пульпы поступает на золошлакоотвалы.