Тысячи гектаров загорелись в Новосибирской области

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Особый противопожарный режим введен в Новосибирской области. Общая площадь возгораний в регионе, по данным сайта космического мониторинга за последние дни, оценивается примерно в 50 тыс. га. Жителям запрещают жечь костры на майских праздниках.

Площадь природных пожаров в Новосибирской область составила около 50 тыс. га, подсчитала Тайга.инфо на основе данных сайта космического мониторинга Fires.ru за 14-16 апреля. Основные очаги наблюдались в районе Каргата, Убинского, Здвинска и к западу от Куйбышева.

«За прошедшие сутки наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Доволенском, Убинском, Чулымском и Куйбышевском районах», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области 16 апреля.



Всего зафиксировано 746 термических точек, из них 144 подтверждены, как неконтролируемые палы, уточнили в ведомстве.

На этом фоне региональное правительство только 15 апреля ввело особый противопожарный режим. Он установлен по 10 мая включительно.

Установление особого противопожарного режима означает дополнительные требования к пожарной безопасности, запреты и ограничения на:

— использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, запаса и населенных пунктов;

— выжигание сухой травы на участках;

— сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.

