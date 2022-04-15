Главреда хакасского «Нового фокуса» закрыли в СИЗО

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Главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев арестован. Его обвиняют по статье о «фейках» в отношении ВС РФ.

Абаканский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте главного редактора абаканского интернет журнала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева. Об этом сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».

Главред «Нового фокуса» Михаил Афанасьев был задержан после возбуждения дела по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения).

Афанасьеву вменили публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности.

«Под видом достоверных сообщений в публикации содержались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии, о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом Управления Росгвардии, якобы имевших место 24 февраля 2022 года после пересечения границы с Украиной», — утверждали в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В квартирах Афанасьева и его матери прошли обыски с изъятием документов и техники.

Афанасьев — уже второй известный сибирский журналист, которого посадили в СИЗО по новой ст. 207.3 УК. Ранее был арестован владелец горно-алтайской газеты «Листок», которая выходила с 1999 года.