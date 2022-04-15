Самые дешевые макароны подорожали вдвое, а рис — в полтора раза: еженедельный мониторинг цен

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как за неделю изменились цены на крупы, макароны и хлеб. Так, в некоторых магазинах самые дешевые позиции удалось найти дороже в полтора-два раза.

Мониторинг проводился 11 апреля в 20 торговых точках во всех районах города.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Макароны подорожали в двух магазинах практические вдвое. Максимальный рост на самую дешевую позицию в наличии на момент мониторинга показал «Магнит» — 143,45 рублей.

Максимальная цена на муку из дешевых товаров на момент мониторинга наблюдалась в «Хорошем выборе», но наибольший рост в бюджетном сегменте показал «Ярче» — 27,79%.

В среднем гречневая крупа подешевела на 3,58%, наибольшее подорожание наблюдалось на 34,51%, в трех наблюдаемых супермаркетах цена на товар не изменилась.

Стоимость риса в среднем сохранилась, однако тут же в одном из магазинов отмечен рост в самом дешевом сегменте почти на 50%.

В одном из магазинов удалось найти бородинский хлеб в полтора раза дешевле, чем неделей ранее. В целом средняя цена снизилась также более чем на 40%. На хлеб из пшеничной муки средняя цена также сократилась более чем на 10%.