Туристов не пускают на Байкал из-за лесных пожаров

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Три туристических маршрута закрыли на Байкале на неопределенный срок. Причиной закрытия стали лесные пожары.

Прибайкальский нацпарк закрыл три туристических маршрута на Байкале с 15 апреля на неопределенный срок. Об этом «Заповедное Прибайкалье» сообщил во «ВКонтакте».

«Причина — в действующих лесных пожарах. Их тушением в настоящее время заняты инспекторы участковых лесничеств, привлечены пожарные-десантники иркутского отделения ФГУ „Авиалесоохрана“», — рассказали в нацпарке.

Теперь туристам нельзя посещать маршруты: «о.п. Переезд — КБЖД», «Темная Падь — Старая Ангасолка», «Кругобайкальская железная дорога».

Выдачу разрешений на посещение маршрутов остановили, а тех, кто уже их оформил, предупредили, что посещение отдельных участков тайги и побережья на КБЖД небезопасно.