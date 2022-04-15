Мэрия Новосибирска не пустила журналиста крупнейшего СМИ на заседание по проблемам дорог

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Мэрия Новосибирска вывела журналиста независимого издания с совещания по проблеме уборки города и ремонта дорог. Заседание организовали по просьбе депутатов горсовета.

В мэрии Новосибирска прошло совещание «по вопросу уборки и проведению поддерживающего ремонта дорожной сети в весенний период». Его организовали по просьбе профильной комиссии горсовета под руководством Игоря Кудина («ЕР»), рассказал Тайге.инфо источник.

Заседание прошло в большом зале мэрии. Но с него попросили уйти журналиста крупнейшего городоского СМИ — «НГС.Новости» — Лизу Пичугину. Об этом написало само издание.

«Едва я включила диктофон, а мэр поздоровался, ко мне подошли, спросили, кто я и что тут делаю, а на мой вопрос о том, является ли совещание закрытым, возмущенно ответили: „Конечно!“ — и потребовали уйти. Помощницу депутата горсовета Хельги Пироговой тоже не пустили, потому что ее не внесли в список депутатов», — рассказала Пичугина.

В мэрии утверждают, что совещание организовывали департамент транспорта и лично мэр Анатолий Локоть. Участие СМИ в нем не предполагалось, заявили чиновники.