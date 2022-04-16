Похитители людей задержаны в Иркутске. Они выбивали долги

© ГУ МВД по Иркутской области
Похитители людей задержаны в Иркутске. Они выбивали долги
16 Апр 2022, 07:34

Четверо молодых иркутян арестованы по обвинению в похищении людей. Они сотрудничали с интернет-магазином и таким образом решали «конфликтные ситуации».

Иркутский следком предъявил обвинение четырем местным жителям в похищении людей. Они взяты под стражу.

Инцидент, ставший поводом для расследования, произошел 5 апреля в Иркутске. Молодые люди схватили девушку, поместили в автомобиль и увезли.

Подробности сообщает полиция: «С сообщением о преступлении в дежурную часть полиции обратился знакомый потерпевшей. Он рассказал, что стал свидетелем того, как на улице Маршала Конева неизвестные насильно усадили ее в автомобиль марки „Мерседес“ и скрылись. Подробно описал машину и приметы злоумышленников. Через два часа в ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали фигурантов. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 19 лет. Выяснилось, что они увезли потерпевшую в лесной массив, нанесли ей телесные повреждения, заставили испачкать лицо зеленкой, после чего отпустили».

По данным ГУ МВД региона, предполагаемый мотив похищения — невозвращенный долг.

Следователи, как сообщает региональный СК, установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине: «В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина».

Установлена причастность обвиняемых еще к двум аналогичным эпизодам.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Изъято оружие, балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.


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