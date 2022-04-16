Авиакомпания «Победа» приостанавливает рейсы в Анапу из Новосибирска и Красноярска

© vk.com/pobeda.aero
Авиакомпания «Победа» приостанавливает рейсы в Анапу из Новосибирска и Красноярска
16 Апр 2022, 09:00

Авиакомпания «Победа» убирает из расписания летние рейсы в Анапу из ряда городов, в том числе из Красноярска и Новосибирска. Клиентам обещают вернуть деньги.

«Авиакомпания „Победа“, в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, вносит вынужденную корректировку в расписание полетов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска», — говорится в сообщении авиакомпании.

Клиентам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за авиабилеты, приобретенные на pobeda.aero. Если билет был приобретен у стороннего агентства, для оформления возврата необходимо обратиться в это агентство.


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