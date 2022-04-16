Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за пожаров

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Режим повышенной готовности введен в Забайкалье для предупреждения ЧС из-за пожаров. Он начал действовать по всей территории края с 16 апреля.

«Ввести с 16 апреля 2022 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности», — говорится в документе.



С 21 марта объявлен пожароопасный сезон в лесах на территории Акшинского лесничества, с 24 марта — Ингодинского лесничества, с 28 марта — Агинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Беклемишевского, Балейского, Верхне-Читинского, Дульдургинского, Кыринского, Оленгуйского, Ононского, Читинского лесничеств и Оловянинского участкового лесничества. С 26 марта особый противопожарный режим (ОПР) введен на территории Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Борзинского, Дульдургинского, Забайкальского, Калганского, Краснокаменского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского, Улетовского, Читинского районов, Приаргунского муниципального округа, города Краснокаменск и поселка Агинское. С 1 апреля в Балейском, Газимуро-Заводском, Карымском, Красночикойском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском, Шелопугинском, Шилкинском районах, городе Петровск-Забайкальский и Чите.

В регионе принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

На граждан будет наложен штраф до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических — до 400 тысяч. Кроме того, с виновных лиц будет взыскан ущерб, причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров.