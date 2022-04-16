Продовольственная инфляция в Новосибирской области достигла 21%

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Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Новосибирской области в марте увеличился до 21,73% после 13,68% в феврале. Подскочили цены на сахар, крупы, муку из-за повышенного спроса, на молочную продукцию — из-за проблем с упаковкой, на фрукты и овощи — из-за ослабления рубля и перебоев с поставками.

В марте годовая инфляция в Новосибирской области возросла до 18,27%. При этом продовольственная увеличилась до 21,73% после 13,68% в феврале.



Всплеск спроса на крупы и дефицит фруктов

«На фоне повышения инфляционных ожиданий населения в марте произошел временный всплеск спроса на продукты длительного срока хранения, что привело к ускорению годового роста цен на сахар, муку, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем рост цен сдерживали высокая насыщенность рынка продукцией отечественного производства и административные меры по контролю за удорожанием социально значимых продуктов», — говорится в сообщении СГУ Банка России.

Также наблюдалось увеличение темпа прироста цен на продукцию животноводства. Эксперты связывают это с продолжающимся переносом в цены издержек сельхозпроизводителей, возросших ранее из-за повышения стоимости импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Удорожание сырья и упаковочных материалов привело к увеличению темпов прироста цен на молочную и мясную продукцию, сливочное масло, сыр.

Из-за перебоев в поставках и ослабления рубля выросли цены на помидоры, капусту, бананы, груши и виноград, а также яблоки.

Цены на технику и бензин

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте увеличился до 21,49% после 10,48% в феврале.

Ограничение поставок иностранных автомобилей, приостановка деятельности в России ряда автопроизводителей привели к снижению предложения на авторынке. Вместе с ослаблением рубля это обусловило ускорение годового роста цен на легковые автомобили.

Нарушение глобальных производственно-логистических цепочек, а также удорожание сырья на фоне ослабления рубля во многом обусловили дальнейшее ускорение годового роста цен на автомобильные шины.

Всплеск спроса на товары длительного пользования на фоне ослабления рубля и ожиданий снижения ассортимента и доступности этих товаров из-за санкций привел к ускорению роста цен на смартфоны, компьютеры, телерадиотовары, электротовары и другие бытовые приборы.

Нарушение логистических цепочек, приостановка деятельности в России ряда зарубежных компаний и повышение стоимости сырья и фурнитуры на фоне ослабления рубля оказали основное влияние на ускорение роста цен на обувь, одежду и трикотажные изделия.

Из-за снижения экспорта нефтепродуктов увеличились объемы поставок на внутренний рынок, благодаря чему в регионе в годовом выражении замедлился рост розничных цен на бензин, дизель и газовое моторное топливо.

Подешевевшие авиабилеты

В марте годовой темп прироста цен на услуги замедлился до 4,47% после 5,33% в феврале.

В годовом выражении подешевели авиабилеты. В марте 2021 года постепенное улучшение эпидемической ситуации и связанное с этим ослабление ограничительных мер увеличению спроса на авиаперелеты. В результате повысилась их стоимость. В марте 2022 года спрос не активизировался, что отразилось на динамике цен.