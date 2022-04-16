Новосибирец ударил ножом в сердце сожительницу

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Новосибирец ударил ножом в сердце сожительницу
16 Апр 2022, 11:30

Житель Новосибирской области подозревается в убийстве своей сожительницы. По версии следствия, он ударил ее в сердце ножом.

«14 апреля в доме в селе Новолуговое Новосибирской области между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес удар кухонным ножом в область сердца 39-летней женщине. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 45-летний подозреваемый задержан на месте происшествия. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Он взят под арест.


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