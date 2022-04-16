Старообрядцы в Сибири: есть ли у них будущее

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Старообрядцы продолжают жить в Сибири и не отказываются от своего уклада жизни и веры. Некоторые считают их консерваторами, другие, наоборот, называют приверженцами стабильности, преемственности и уважения к традициям предков. О старообрядцах-«поляках» на Алтае и «семейских» в Забайкалье Тайге.инфо рассказал главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив» доктор исторических наук Владислав Кокоулин.

Тайга.инфо: Начнем с того, как старообрядцы оказались в Сибири?



— Сибирь не была только местом каторги и ссылки, как ее порой изображали советские историки вслед за идеологами марксистско-ленинского учения. Но и страной условных вольных казаков она также не была. Достаточно отметить, что к моменту реформ 1861 года в Сибири каторжники и ссыльнопоселенцы, а также политические ссыльные составляли всего 7% населения. Остальные — служилые люди, крестьяне и другие категории населения. Но среди них были и старообрядцы, которые уходили в Сибирь, не соглашаясь с политикой центральной власти, как в сфере религии, так и в сфере замены старого быта на новый в годы петровских реформ. Плюс также старообрядцы, переселённые в Сибирь царским правительством.

Тайга.инфо: Кто такие «поляки» и «семейские»?

— В XVII — начале XVIII века большие группы старообрядцев бежали на Украину, в Белоруссию и Польшу. Но в 1764 году, когда королём Польши стал бывший любовник Екатерины II Станислав Август Понятовский, старообрядцев выгнали с этих территорий и отправили на Алтай и в Забайкалье. На Алтае они получили название «поляки», а в Забайкалье — «семейские».

Тайга.инфо: Как они устроились на новом месте?

— Первоначально расселялись по притокам реки Селенги, в этих местах почвы очень плодородные. Так возникли такие селения, как Бичура, Куналей, Урлук, Хилкотой, Малоархангельское и другие. Буряты считали эти территории своими, и в первое время нередкими были стычки из-за территории. Но постепенно быт старообрядцев стал налаживаться.

Следует отметить, что они не только неплохо устроились на новом месте, но и оказали огромное влияние на местное население. В частности, стали применять для вспашки земли плуг, что, разумеется, повышало количество выращенного хлеба. Они кормили хлебом не только Иркутск, но и отправляли большие его партии на Амур, который как раз осваивался в этот период.

Пасеки, которые держали старообрядцы, давали такое количество хорошего мёда, что его направляли большими партиями на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки, где он пользовался огромным спросом.

«Семейские» также обустраивали тракт от Верхнеудинска (современный Улан-Удэ) до Читы, который строился в первой половине XIX века. А затем они строили тракт от Якутска до порта Аян. Более того, в суровых якутских условиях они смогли выращивать пшеницу и овощи.

Тайга.инфо: Какова была численность этих групп старообрядцев?

— Оценки их численности могут быть только приблизительными. Ведь они не участвовали в переписях населения, их не записывали в метрические книги. В своё время этой проблемой занимался академик Николай Покровский. Но после тщательного изучения всех документов он вынужден был признать, что даже приблизительное количество разных групп старообрядцев назвать невозможно. Однако известно примерное число «раскольников», которые были отправлены в Сибирь из Польши, Белоруссии и Украины при Екатерине II. Это приблизительно 20 тысяч человек.

Тайга.инфо: Как старообрядцы встретили Советскую власть?

— Об их жизни в годы революций и Гражданской войны нам мало что известно. Но мы знаем, что в 1928—1932 годах (в самый разгар коллективизации) старообрядцы восстали в некоторых селах Забайкалья. Эти восстания были жестоко подавлены. Все старообрядческие церкви, часовни и молитвенные дома были закрыты.

Однако в годы Великой Отечественной войны старообрядцы храбро сражались на фронтах войны, а те, кто остался в тылу, именно делали «всё для фронта, всё для победы». Пятеро старообрядцев из Забайкалья стали Героями Советского Союза. Это о многом говорит!

Тайга.инфо: Как живут старообрядцы сегодня?

— Они по-прежнему соблюдают старую веру, поддерживают традиционный быт, строго соблюдают заветы предков: уважение к старшим, трудолюбие, забота о младших, запрет курения, трезвый образ жизни, чтение книг на старославянском языке. Кстати, насчёт курения, именно у «семейских» Забайкалья распространена пословица — «Кто курит табак, тот хуже собак».

Как это ни покажется странным в наше время, паспортов и интернета у них нет. Некоторые старообрядцы живут в достаточно труднодоступных местах, покинуть которые они могут только при помощи вертолета. Однако в некоторых старообрядческих селах уже давно не редкость трактор и «Жигули». Есть медпункты, но староверы предпочитают лечиться старинными народными средствами. Есть и швейные машины, но свою одежду они шьют сами, не покупают. Поэтому если вы вдруг окажетесь в деревне старообрядцев 1960-х годов, то сразу же создается впечатление, что вы попали в исторический фильм — женщины в сарафанах с однотонной рубахой под ним, кушак (пояс), запан (одежда наподобие фартука, только длиннее) и кичка, поверх которой надевали платок или шаль. Летом женщины носили чирки, зимой — ичиги. Мужчины обязательно с бородами. Правда, и эти детали одежды и внешности сегодня становятся достоянием старшего поколения. Люди среднего возраста и молодежь носят такую же одежду, как и остальные россияне, а с бородами многие расстались. На праздники пекут не блины, а оладьи, даже на Масленицу, которую, несмотря на её яркий языческий характер, «семейские» отмечают.

Деревни ухоженные, дома добротные, центром деревни является храм. Но, парадоксально, в их верованиях сохранились черты древнеславянского язычества, например, в огороде каждая овощная грядка по своей длине располагается обязательно с севера на юг, западно-восточная ориентация ассоциируется с расположением могилы и поэтому считается неблагоприятной для растений. Верят в то, что в незакрытой посуде с едой могут поселиться бесы. Есть и многие другие черты, понятные только этнографам.

Сохранились скиты — небольшие срубы или избы из деревянных досок с лежанкой без подушек, со столом, стулом, красным углом с иконами и книгами. Скиты расположены в труднодоступных местах и закрыты для посторонних, они связаны только с отдельными представителями старообрядческой общины, которые доставляют время от времени продукты питания.

Тайга.инфо: Есть мнение, что старообрядцы постепенно уходят в историю. Так ли это?

— Пока еще нет. Но в чистом виде старообрядческих поселений остается все меньше и меньше. Да и в тех, которые остаются, старообрядческие черты постепенно стираются. Кстати, с бытом старообрядцев можно познакомиться не только в старообрядческих деревнях, но и в музеях. Например, в селах Хасурта, Тарбагатай и Никольском действуют музеи-усадьбы «семейских»; открытая площадка, показывающая хозяйство «семейских», есть в Хоринском краеведческом музее. Есть даже такой музей, как Церковно-археологический музей села Тарбагатай.

Существует многочисленная научная и научно-популярная литература, в которой подробнейшим образом описаны многие черты жизни старообрядцев в прошлом и позапрошлом веках, а также те процессы, которые происходят в их среде сегодня.

Подготовил Владимир Кузменкин