Водитель и его подруга подозреваются в нападении на сотрудников ГИБДД в селе под Новосибирском

Водитель и его подруга подозреваются в нападении на сотрудников ГИБДД в селе под Новосибирском
16 Апр 2022, 14:21

Уголовное дело о применении насилия к сотрудникам ГИБДД возбуждено в Новосибирской области. В нападении подозреваются водитель без прав и его знакомая.

Инцидент произошел 14 апреля в селе Усть-Изес Венгеровского района, когда сотрудники ГИБДД препроводили прохожего в автомобиль ДПС для разбирательства. В мужчине они узнали местного жителя, который управляет мототранспортным средством без прав, сообщили в ГУ МВД региона.

В это время к машине подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался скрыться. При задержании граждане оказали сопротивление, отметили в ведомстве.

«Подозреваемый, противодействуя осуществлению сотрудниками полиции, находящимися при исполнении своих должностных обязанностей, законных требований совместно со знакомой женщиной нанесли им телесные повреждения, после чего с места совершения преступления скрылись. Через некоторое время фигуранты были задержаны и доставлены в территориальный следственный орган. Сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь. На данный момент один из них проходит лечение, а второй приступил к исполнение служебных обязанностей», — говорится в сообщении СК.

В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания, отмечают в СК.


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