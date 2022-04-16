Водка, чай и сахар в Новосибирске: как изменились цены за неделю

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В выпуске выходного дня рассказываем, как за неделю изменились цены на водку, сахар, соль и чай.

Мониторинг проводился 11 апреля в 20 торговых точках во всех районах города.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Средняя стоимость водки в наблюдаемых магазинах за неделю практически не поменялась, хотя удалось найти магазин с ростом в 11,07%, там же была зафиксирована максимальная цена — более 580 рублей.

Килограмм сахара в нескольких точках оказался неустойчив в цене — колебания в 12−14% в обе стороны. Однако в целом отмечено снижение более чем на 4,6%.

Соль 11 апреля появилась в нескольких точках, где ее не оказалось в утреннее время 4 апреля, когда проводился прошлый мониторинг. Отметим, что максимальная стоимость товара составила 18,25 рублей.

Чай в среднем немного подешевел, но в ходе мониторинга удалось найти точку, где за неделю самая бюджетная позиция стала дешевле в полтора раза. Есть точка с ростом цены на 14,66%.