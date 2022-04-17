Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 44

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

18:10 YouTube заблокировал канал ГТРК «Вайнах» — филиала ВГТРК в Чечне.

18:04 Эстония с 17 апреля закрывает доступ к своим портам российским судам.

17:51 Из Google Play удалили приложение «Сбермегамаркет», теперь оно недоступно для скачивания и обновления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

16:09 Власти Болгарии ввели запрет на заход в свои порты для судов из России, сообщило агентство Associated Press.

15:54 Полиция задержала новосибирских активистов Ивана Фролова, Андрея Кайгородцева, Юлию Костенич, Виктора Поддубного и Юрия Измайлова, когда они снимали ролик о пыли. Об этом сообщает ОВД-Инфо** со ссылкой на знакомую задержанных Дарью Горбылеву.

По словам Горбылевой, при задержании силовики применили силу. Одного активиста ударили и отобрали камеру. Его отвезли в больницу. Остальных задержанных доставили в ОП № 6 «Октябрьский».

15:46 Генпрокуратура также заблокировала сайт информационного портала «Красноярское время», передает «Роскомсвобода».



Издание публикует «важные политические, экономические и социальные темы, актуальные новости, обзоры, рейтинги, публицистику, аналитику, комментарии». При попытке попасть на сайт «Красноярского времени» появляется сообщение, что «удаленный хост или сеть могут быть отключены».



При этом само издание пока никак не прокомментировало в соцсетях блокировку.



14:32 В Пскове задержали муниципального депутата от партии «Яблоко» за репост видеообращения Марины Овсянниковой.

Сотрудники полиции задержали Николая Кузьмина на железнодорожном вокзале, куда он приехал из Москвы, передают «Сетевые свободы».

По данным правозащитного проекта, на депутата составили протоколы за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) и демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Первый протокол был составлен за репост видеообращения экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, второй — за фото с символикой организаций Алексея Навального.

13:42 Турецкие власти работают над новой авиакомпанией для перевозок туристов из России. Новостной портал AirportHaber уточняет, что она будет называться Southwind и заработает в конце мая.

11:59 Шестой пакет санкций Евросоюза может быть связан с банковским сектором и энергетикой. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также ЕС рассматривает механизмы для включения нефти в следующий санкционный пакет.

11:40 На фоне кризиса первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров захотел запретить прокат электросамокатов.

«Предлагаю обсудить вопрос запрета движения электросамокатов в зонах движения пешеходов на ближайшей сессии», — написал Панфёров во «ВКонтакте».

Главное на утро 17 апреля



• Журнал «Люди Байкала» заблокирован по решению Генпрокуратуры «на основании ст. 15.3 ФЗ № 149 — о распространении недостоверной информации», сообщило издание.



«Решение было вынесено 15 апреля. Сайт заблокирован на следующий день без предупреждения. К каким материалам возникли претензии у Генпрокуратуры, нам не сообщали», — рассказала редакция.

• Италия, Румыния и Бельгия закрыли свои порты для российских судов. Решения приняты после введения пятого пакета санкций Евросоюза.

• Бизнесмен Олег Дерипаска призвал сократить госаппарат вдвое.

«Зачем он? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать всё заново, — отметил он в интервью журналу „Эксперт“. — Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот. Все остальное — зачем? Зачем в Уголовном кодексе 159-я статья [мошенничество], 160-я [растрата], по которым осуждены десятки тысяч честных предпринимателей, разрушены сотни бизнесов, потеряны миллионы рабочих мест? У нас предприниматель — это теперь единственный источник надежды. Нужно всех освободить, которые там сидят, дать им возможность поработать. Бежать-то им некуда. И капиталу сейчас бежать некуда. Это объективно. Поэтому для меня, конечно, очень важно, чтобы мы не пытались как-то отложить это и каким-то другим способом мечтать о том, что старая жизнь вернется. Не вернется никогда».

• Сервис онлайн-платежей Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») убрали из магазина Google Play.

• Французский бренд косметики и парфюмерии LʼOccitane объявил о закрытии всех магазинов в России.

• Андрей Казаченко ушел из рок-группы «Пилот». Он не объяснил причину, но ранее коллектив объявил об участии в провластном марафоне «ZаРоссию».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.