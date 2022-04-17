Старейший в мире барс попал в фотоловушку в Туве

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Снежный барс, которому исполнилось 13 лет, попал в фотоловушку в Туве. Это максимальный возраст для хищников в дикой природе.

Автоматические камеры зафиксировали в Туве самца снежного барса по кличке Хоргай, которому исполнилось уже 13 лет — это максимальный возраст этих редких хищников в дикой природе, зафиксированный учеными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

«Снежный барс по имени Хоргай попал в объективы автоматических камер в феврале на тувинской стороне хребта Чихачева. Старейший ирбис России жив и здоров, очевидно, успешно охотится. Зимой на алтайском склоне хребта выпадает много снега, поэтому звери — и копытные, и хищники — перемещаются в Туву и Монголию, где снега меньше», — рассказали в фонде.

В WWF уточнили, что не видели данных о нынеживущих барсах такого возраста в мире. Поэтому возможно Хоргай — самый старый барс.

«Хоргая мы легко узнали по характерному рисунку пятен на шкуре. От копчика ниже по хвосту пятна идут, как код Морзе: три пятна — два — одно. На фотографиях рисунок отлично виден, это важно, чтобы сравнивать ирбисов фотографии должны быть получены с одного ракурса. Так мы отслеживаем разных снежных барсов, рассказал научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын. — Рядом с фотоловушками — большое количество отпечатков лап, остатки добычи. Это значит, Хоргай часто наведывается сюда, активно охотится».

За Хоргаем биологи следят с помощью автоматических камер с 2010 года, когда самец впервые попал в объектив. Зверю к тому времени уже исполнилось по меньшей мере два года. Кроме того, Хоргай и самка Гута, обитающие на хребте Чихачева, составляют старейшую пару снежных барсов в мире. Фотоловушки, которые сняли Хоргая, проверили сотрудники заповедника «Убсунурская котловина». Учет ирбисов проходит с февраля по март в Туве, Алтае и Бурятии, где обитает 90% популяции вида в России.

«Стоит отдать должное хитрости и мудрости Хоргая. Столько лет зверь выживает на хребте Чихачева, на границе с Монголией, где на российской стороне нет ни одной особо охраняемой природной территории. Ирбис остается невредим благодаря скрытному образу жизни», — добавил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Для сохранения снежного барса на Алтае жизненно необходимо включить российскую часть хребта Чихачева в охранную зону Алтайского заповедника, подчеркнул Карнаухов.