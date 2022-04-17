Журнал «Люди Байкала» заблокировали по требованию Генпрокуратуры

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Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Люди Байкала» по требованию Генпрокуратуры. К каким материалам возникли претензии у ведомства, изданию не сообщили.

Журнал «Люди Байкала» заблокирован по решению Генпрокуратуры «на основании ст. 15.3 ФЗ № 149 — о распространении недостоверной информации», сообщило издание.



«Решение было вынесено 15 апреля. Сайт заблокирован на следующий день без предупреждения. К каким материалам возникли претензии у Генпрокуратуры, нам не сообщали», — рассказала редакция.

Издание заявило, что продолжит работать и писать о том, как люди в регионах переживают «спецоперацию».