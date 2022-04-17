Жительница Красноярска угрозами заставила сына украсть из магазина одежду

© pixabay.com
Жительница Красноярска угрозами заставила сына украсть из магазина одежду
17 Апр 2022, 10:26

В Красноярске мать, которая заставила сына украсть одежду из торгового центра, пойдет под суд. Женщина пригрозила ребенку наказанием за непослушание.

ГУ МВД по Красноярскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины, которая вместе с 16-летним сыном украла вещи из торгового центра, сообщили в пресс-службе ведомства 17 апреля.

По данным полиции, женщина решила незаметно сложить украденное в школьный рюкзак к ребенку и «не вызвать подозрений у сотрудников магазина». Подросток поначалу отказывался, однако мать пригрозила ему наказанием за непослушание и переубедила его. Они отнесли вещи в примерочную, срезали антикражные магниты и ушли из магазина.

«Через несколько дней красноярка с сыном вновь вернулись в магазин для покупки спортивного костюма, однако на входе они были опознаны и задержаны охраной. На место были вызваны сотрудники полиции, которые доставили подозреваемых в отдел», — уточнили в МВД.

Мать с сыном признали вину и возместили ущерб. На них завели дело по ч. 2 ст. 158 (кража). Кроме того, женщине вменяют ч. 2 ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)

Дело направили в Советский районный суд.


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