Четыре автомобиля загорелись из-за пала травы в Красноярске

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Четыре автомобиля загорелись из-за пала травы в Красноярске
17 Апр 2022, 11:27

В Красноярске загорелись четыре автомобиля на парковке. Огонь на них перекинулся с сухой травы. На месте работают пожарные.

В Красноярске, на улице Ольховая, 4, начался пожар, горят три машины. Сначала загорелась трава, а затем пожар перекинулся на автомобили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 17 апреля.

Очевидцы сняли пожар на видео. Черный дым от машин поднимается в небо. По словам свидетелей, слышно, как взрываются топливные баки.

О пострадавших пока не сообщается. Общая площадь пожара, по данным МЧС, 210 квадратных метров. На месте работают две единицы техники и восемь человек личного состава.

На прошлой неделе в городе ввели особый противопожарный режим — жителям запретили посещать леса и в них разжигать костры.


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