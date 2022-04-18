Пять человек погибли от неизвестного газа на целлюлозном комбинате в Бурятии

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Тела пятерых человек найдены на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии. По данным следствия, они отравились «неизвестным» газом.

17 апреля 2022 года на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината обнаружены тела двух мужчин и трех женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии в связи с отравлением неизвестным газом доставлена в больницу, сообщает СК по Бурятии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).



«По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри, — говорится в сообщении следствия. — Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь».

Для определения точной причины смерти людей будут проведены судебно-медицинские экспертизы.