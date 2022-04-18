Ученые из Сибири разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия

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Российские ученые разработали рекомбинантные ферменты для изготовления сыров. Они смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита на фоне санкций. Сыроделы в России сейчас в основном закупают ферменты за рубежом.

По словам руководителя проекта, ведущего научного сотрудника Алтайского госуниверситета Дмитрия Щербакова, в России сейчас отсутствует технология получения рекомбинантных химозинов (один из компонентов молокосвертывающих ферментов), пишет ТАСС.



На рынке есть два рекомбинантных фермента, которые делаются за границей — рекомбинантный химозин домашней коровы и верблюда.

На Алтае получили рекомбинантный химозин, который ранее не могли делать в России, а также первыми в мире смогли получить рекомбинантный химозин марала.

«В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все эти годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом. Сейчас команда проекта ведет переговоры с одной из крупнейших продуктовых компаний страны „Эфко“, которая выступает заказчиком на получение продуцентов рекомбинантного химозина верблюда и рекомбинантного химозина марала. Они хотят занять долю российского рынка по производству рекомбинантных ферментов и заказали у нас получение ферментов», — рассказал Щербаков.

С помощью таких молокосвертывающих ферментов сыроделы смогут изготавливать, в основном, сычужные сыры.

Над проектом работают 10 ученых, в том числе из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Именно в лабораториях генной инженерии Новосибирска ученые и секвенировали ген химозина марала.