Ученые из Сибири разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия

© pixabay.com
Ученые из Сибири разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия
18 Апр 2022, 06:20

Российские ученые разработали рекомбинантные ферменты для изготовления сыров. Они смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита на фоне санкций. Сыроделы в России сейчас в основном закупают ферменты за рубежом.

По словам руководителя проекта, ведущего научного сотрудника Алтайского госуниверситета Дмитрия Щербакова, в России сейчас отсутствует технология получения рекомбинантных химозинов (один из компонентов молокосвертывающих ферментов), пишет ТАСС.

На рынке есть два рекомбинантных фермента, которые делаются за границей — рекомбинантный химозин домашней коровы и верблюда.

На Алтае получили рекомбинантный химозин, который ранее не могли делать в России, а также первыми в мире смогли получить рекомбинантный химозин марала.

«В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все эти годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом. Сейчас команда проекта ведет переговоры с одной из крупнейших продуктовых компаний страны „Эфко“, которая выступает заказчиком на получение продуцентов рекомбинантного химозина верблюда и рекомбинантного химозина марала. Они хотят занять долю российского рынка по производству рекомбинантных ферментов и заказали у нас получение ферментов», — рассказал Щербаков.

С помощью таких молокосвертывающих ферментов сыроделы смогут изготавливать, в основном, сычужные сыры.

Над проектом работают 10 ученых, в том числе из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Именно в лабораториях генной инженерии Новосибирска ученые и секвенировали ген химозина марала.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Тезка экс-замглавы новосибирской полиции продает элитный комплекс около резиденций полпреда и губернатора Тезка экс-замглавы новосибирской полиции продает элитный комплекс около резиденций полпреда и губернатора
Последние материалы
18 Апр, 06:43
Уровень загрязнения воздуха в Новосибирска достиг максимума на фоне природных пожаров
18 Апр, 06:30
Новосибирская школьница утонула из-за плиты, которую использовали как мост
18 Апр, 06:20
Ученые из Сибири разработали импортозамещающие ферменты для сыроделия
18 Апр, 06:00
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 45
18 Апр, 05:29
Пять человек погибли от неизвестного газа на целлюлозном комбинате в Бурятии
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования