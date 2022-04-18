Новосибирская школьница утонула из-за плиты, которую использовали как мост

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В Новосибирской области погибла школьница. Он могла утонуть в реке Изылы.

В селе Васино Тогучинского района 12-летняя девочка поскользнулась на бетонной плите и упала в реку Изылы. Плиту использовали «в качестве перехода» через водоем, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Девочка погибла, уточнили в ведомстве. Но ее тело не могут найти уже два дня.

СК объявил доследственную проверку.