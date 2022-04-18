Уровень загрязнения воздуха в Новосибирска достиг максимума на фоне природных пожаров

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Серьезное загрязнение воздуха отмечено в Новосибирске. В районах области продолжаются сильные пожары, несмотря на объявленный региональными властями особый режим.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг максимальных 10 баллов, говорится в сервисе AirVoice. «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла Ершалаим», — отмечает сайт.

В городе особенно сильно пахло гарью 17 апреля. Концентрация вредных частиц РМ2.5 была превышена в 6−7 раз, РМ10 — в 7−8 раз. К утру 18 апреля ситуация несколько улучшилась.

По данным сайта космического мониторинга пожаров, 17 апреля в регионе были охвачены огнем десятки тысяч гектаров. Сервис Windy.com свидетельствует, что сейчас ситуация с пожарами в Новосибирской и Омской областях — худшая в России, наблюдается повышенная концентрация углекислого газа.

На этом фоне региональное правительство только 15 апреля ввело особый противопожарный режим. Он установлен по 10 мая включительно.

Установление особого противопожарного режима означает дополнительные требования к пожарной безопасности, запреты и ограничения на:

— использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, запаса и населенных пунктов;

— выжигание сухой травы на участках;

— сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.