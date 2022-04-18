Двухлетней девочке из Новосибирска с тяжелым поражением нервной системы нужно дорогое лечение

© из семейного архива. Лида Тягунова

Лида Тягунова из Новосибирска родилась раньше срока и перенесла кровоизлияние в мозг. Девочке диагностировали центральное поражение нервной системы. Благодаря реабилитации двухлетняя Лида стала подвижнее, пытается самостоятельно ползать. Лечение нужно продолжать, однако стоит оно более 300 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Лида — наша долгожданная дочка. Она родилась раньше срока, была в тяжелейшем состоянии, перенесла кровоизлияние в мозг. С этого момента начались больницы, врачи, последовали диагнозы один страшнее другого и неутешительные прогнозы. Но Лида, вопреки предсказаниям, училась улыбаться, пыталась переворачиваться, — рассказывает мама Лиды Софья Экштелис. — А через полгода новая беда: начались приступы эпилепсии, и произошел откат в развитии, дочка утратила все навыки».

Назначенные лекарства помогли купировать судороги, Лида заново училась улыбаться и гулить. А в девять месяцев у нее обнаружили прогрессирующую гидроцефалию (водянку мозга), провели шунтирование для отвода лишней жидкости из головы. После первых курсов лечения девочка начала восстанавливаться: стала подвижнее, пытается самостоятельно ползать.

«У Лиды с рождения поражение центральной нервной системы, задержка физического развития. Девочка нуждается в восстановительном лечении. Требуется коррекция тонуса мышц и их укрепление, нужно активизировать развитие координации, равновесия, мелкой моторики и речи, увеличить объем движений», — объясняет невролог-реабилитолог новосибирского Центра семейной медицины Оксана Тасенкова.

Однако самостоятельно оплатить лечение семья не может: много средств уходит на противосудорожные препараты, оплату массажа, бассейна.

«Лида — жизнерадостная и любознательная девочка, врачи говорят, что у нее хорошие шансы», — отмечает Экштелис.

Курс реабилитации для Лиды стоит 338,9 тыс. рублей. На него уже собрали 157,4 тыс. рублей, осталось еще около 181,4 тыс. рублей.

Все способы перевода указаны на сайте Русфонда.