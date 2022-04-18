Пожары привели к серьезному загрязнению воздуха в Красноярске

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Пожары привели к серьезному загрязнению воздуха в Красноярске
18 Апр 2022, 07:02

Сильный смог накрыл Красноярск. Из-за палов травы в воздухе серьезно превышена концентрация вредных частиц.

«В связи с задымлением, вызванным палом травы в окрестностях Красноярска, нами организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки Результаты исследований, проведенных 18 апреля, показали превышение максимально-разовых концентраций в отобранных пробах по взвешенным частицам РМ2,5 от 1,2 до 1,9 раза, а также по диоксиду азота — в 1,2 раза», — сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Огонь, в частности, подошел к дачным сообщества «Грантия», «Радуга», «Раздолье» и «Кубеково» в Емельяновском районе края, рассказали в МЧС. Общая площадь достигла 10 га.

Ранее пожар в поселке Мелькомбинат под Канском уничтожил 15 строений на площади 328 кв. метров.

Всего же, по данным сайта космического мониторинга Fires.ru, 17 апреля под Красноярском горело около 4 тыс. га. По Канском — более 10 тыс.


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