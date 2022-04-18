Семья сибирского полпреда нарастила доходы и докупила элитное авто

© sfo.gov.ru. Анатолий Серышев

Доходы семьи Анатолия Серышева выросли после его перехода на пост сибирского полпреда президента РФ. У супруги появилась новая машина.

Администрация президента РФ отчиталась о доходах. Сибирский полпред Анатолий Серышев заработал в 2021 году 12,55 млн рублей, говорится на сайте Кремля. В 2020-м, когда он числился помощником президента РФ Владимира Путина, чиновник получил 13,19 млн рублей.

Но официальные доходы супруги Серышева выросли за год с 7,13 млн до 8,22 млн рублей. Таким образом, совокупный заработок семьи увеличился с 20,3 до 20,7 млн.

Кроме того, у супруги полпреда к имевшимся автомобилям Mercedes-Benz GL350 и Audi Q5 добавился Mercedes-Benz GLE, следует из опубликованной декларации. Сейчас рекомендованная розничная цена внедорожник Mercedes-Benz GLE составляет, в зависимости от комплектации, более 87 тыс. евро (около 7,5 млн рублей по нынешнему курсу ЦБ).

У Серышевых в собственности 0,22 га земли, жилые дома площадью 40 и 60 кв. метров. Но супруги также пользуются квартирой размером 225,2 кв. метра и особняком площадью около 200 кв. метров.

Анатолий Серышев стал вторым полпредом Путина в федеральных округах по уровню дохода. Первое место занимает полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов (16,7 млн рублей против 16,1 млн в 2020-м). Если же считать суммарный доход супругов Серышевых, то они стали лидерами среди семей полпредов.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отчитался о 36 млн рублей за год, первые замглавы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко — 12,2 млн и 27,2 млн, соответственно.

Официальный доход Путина вырос с 9,9 до 10,2 млн рублей. По-прежнему утверждается, что ему принадлежит только квартира площадью 77 кв. метров, гараж два ГАЗ М21, «Нива» и «прицеп автомобильный „Скиф“».