Житель новосибирского поселка зарезал маленькую дочь и бывшую супругу

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В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве женщины и ее восьмилетней дочери. Их зарезал пьяный отец ребенка из-за того, что бывшая супруга не захотела снова вступать с ним в отношения. Мать убивали на глазах у девочки.

Управление СК по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, которого обвиняют по пунктам «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью), сообщили в пресс-службе ведомства 18 апреля.



По версии следствия, 17 сентября 2021 года пьяный житель поселка Рождественка Чановского района пришел в дом на улице Вокзальная. Он начал конфликтовать со своей бывшей 47-летней женой из-за того, что та не хотела снова вступать с ним в отношения. Мужчина достал нож и 13 раз ударил женщину на глазах восьмилетней дочери, а затем убил и ребенка, после чего скрылся.

В тот же день заявление об обнаружении тел женщины и ребенка с признаками насильственной смерти поступило в полицию. Обвиняемого задержали в течение суток, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина полностью признал вину. В ближайшее время дело направят в Новосибирский областной суд.

