Четырехмесячная девочка скончалась от ковида в Новосибирске
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В Новосибирской области более 5,5 тыс. человек скончались от коронавируса в пандемию. За сутки умерли 10 пациентов, в том числе четырехмесячная девочка.
«Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 81, 85 лет, девочка в возрасте 4 месяца и женщины в возрасте 60, 69, 72, 78, 85, 86, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5557 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 18 апреля.
Но эти данные, как писала Тайга. инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 109 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 17 пациентов.
Подтверждено 152 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 254694, выписаны более 247,2 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 690 пациентов, в том числе 9 детей.
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