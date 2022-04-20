Gulagu.net рассказал о перевозке сотен московских заключенных в «пыточное» иркутское СИЗО

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Правозащитники рассказали о переоборудовании части блоков следственных изоляторов в Москве и Санкт-Петербурге для военнопленных. Нынешних заключенных же, по их данным, планируется отправить в регионы, в том числе в иркутское СИЗО-1, известное по многочисленным свидетельствам пыток.

«Ряд блоков московских и питерских СИЗО переоборудованы для содержания военнопленных, уже сотни украинцев <…> конвоированы в СИЗО УФСИН Москвы и СПб/ЛО [Санкт-Петербурга/Ленинградской области]. Эти люди не совершали каких-либо преступлений на территории РФ, — рассказал проект Gulagu.net. — Но они в СИЗО ФСИН России и в отделах спецучtта, где привыкли к строгому соблюдению всех регламентов, вынуждены под давлением контрразведчиков из eправления „М“ ФСБ и оперативников ГОУ ФСИН оформлять всех и легализовавать содержание сотен иностранных граждан».

Для того, чтобы разместить граждан Украины в столичных изоляторах, ФСИН этапировала более 1 тыс. следственно-арестованных «за тысячи км от Москвы, в том числе в скандально известный по пыткам СИЗО-1 Иркутска», пишет Gulagu.net.

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«Как считают наши источники в ФСИН, теперь питерцы и москвичи в полной мере прочувствуют все „прелести“ Иркутского СИЗО—1 и поймут, что проблема пыток в Иркутске должна волновать не только иркутян», — отметил проект.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ангарской ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных могли быть избиты и изнасилованы в иркутском СИЗО-1 и ангарском СИЗО-6, писала Тайга.инфо. Дело о массовых пытках возбудили только в начале 2021 года. Также факты насилия были зафиксированы в иркутской ИК-6.

Параллельно СК отчитался о завершении расследования уголовного дела о самом «бунте», большинство из 19 фигурантов которого заявили, что признательные показания были получены под пытками. Одним из потерпевших признан глава регионального управления ФСИН Леонид Сагалаков, в которого, как уверяет СК, бросил камень заключенный Сергея Зырянова. Его показания также были получены под пытками, он полностью отрицает вину.

Кроме того, по словам одного из источников Gulagu.net, в СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга «срочно свезены из разных регионов внутрикамерные агенты, „стукачи“ и „прессовщики“». Утверждается, что в отношении украинцев уже «полным ходом идет внутрикамерная разработка».