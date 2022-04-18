«ИрАэро» предупредила о проблемах с ремонтом Superjet из-за санкций

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Авиакомпания «ИрАэро», использующая Superjet, предупредила о рисках приостановки полетов. Двигатели для лайнера выпускает PowerJet, которая из-за санкций заморозила договоры с Россией.

Генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что из-за санкций США и Евросоюза перевозчики не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности двигателей самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на письмо Лапина.

Это может привести к «остановке парка» Superjet, уточняется в письме. О проблемах с обслуживанием моторов после введения санкций Евросоюза изданию сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на лайнерах.

Лапин просит губернатора предложить правительству России передать все полномочия по ремонту моторов и отгрузке запчастей для них Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех»). В пресс-службе Минпромторга РБК рассказали, что ОДК «делает всё необходимое для обеспечения технической поддержки, выполнения ремонтов, поставок запасных частей и услуг в отношении всех двигателей, которые производит».

По информации РБК, российские авиакомпании используют ближнемагистральные самолеты Superjet с июня 2011 года. Сейчас у перевозчиков в эксплуатации около 150 таких лайнеров. На них летают 11 российских компаний: «Россия», «Аэрофлот», «Азимут», «Газпром авиа», «ИрАэро», Red Wings, авиапредприятие «Северсталь», «Якутия», «Ямал», специальный летный отряд «Россия» (перевозит высших должностных лиц страны) и МЧС.

Турбовинтовые двигатели SaM146 для Superjet производит компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК). Эта же фирма предоставляет услуги по послепродажному обслуживанию двигателей.

«Из-за санкций PowerJet приостановила действие договоров с „ОДК-Сатурн“, запретила ей отгрузку российским компаниям любой продукции, даже моторов, находящихся в ремонте в России, говорится в письме Лапина. Из-за этого „дочка“ ОДК отказывается принимать на ремонт двигатели Superjet, — говорится в документе. — „ИрАэро“, у которой в парке семь таких самолетов, уже не хватает четырех двигателей. Иркутская авиакомпания не может получить даже оплаченные запчасти, находящиеся на складе „ОДК-Сатурн“, так как они принадлежат PowerJet».

Кроме того, еще по крайней мере две российские авиакомпании не могут забрать моторы после ремонта во Франции, уточнили РБК их менеджеры.

По словам источника издания, близкого к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скорее всего, Superjet прекратят полеты не из-за проблем с техподдержкой моторов, а «по причине отсутствия таких прозаичных вещей, как колеса и тормоза, различные датчики и клапаны». Если не решить задачу по локализации производства и ремонту комплектующих, то до конца 2022 года «к земле будет прикована» половина парка Superjet.

РБК подчеркивает, что в начале марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил об ускорении работ по созданию полностью локализованной версии Superjet. Но, по его словам, чтобы получить практически полностью российский самолет, его предстоит оснастить мотором ПД-8 и заместить еще 27 других импортных систем. Первый полет Superjet с российскими моторами намечен на первый квартал 2023 года, серийный выпуск начнется с 2024-го.

