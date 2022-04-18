Экс-главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска отправили в колонию строгого режима

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Экс-председателя комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню отправили в колонию строгого режима. Ему также присудили штраф на 3 млн рублей. Чиновнику вменили 13 коррупционных эпизодов, в том числе получение взяток.

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима, сообщает НГС из зала суда.

По информации издания, Лобыня также оштрафован на 3 миллиона, ему запретили занимать должности в госорганах на 6 лет.

После вынесения приговора, чиновник подчеркнул, что считает приговор суровым, и заявил о намерении его обжаловать.

Главу комитета по рекламе мэрии задержали 25 сентября 2020 года. Его обвинили в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и отправили в СИЗО. В ноябре 2021 года его отпустили под подписку о невыезде.

«Обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО „Согласие“) при посредничестве привлеченного им сотрудника указанной организации — бывшего сотрудника комитета рекламы, — говорится в сообщении СК. — Данные противоправные действия фигурантом по делу были совершены за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента, а также за реализацию иных функций комитета рекламы».

Всего Лобыня обвиняется в совершении 13 умышленных преступлений коррупционной направленности, в том числе незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взяток за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций на общую сумму свыше 800 тыс. рублей, а также легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 400 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, чиновник с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, получив от ее деятельности доход в размере более 5 млн рублей.

Вину Лобыня признал в полном объеме.