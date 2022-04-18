Наличную валюту предлагают новосибирцам по 90 и по 900 рублей

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Центробанк РФ разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Тайга.инфо проанализировала лучшие и худшие курсы в Новосибирске.

С 18 апреля ЦБ РФ разрешил банкам продавать наличную валюту физическим лицам. Но только ту, которую они сумели купить с 11 апреля.



На открытие обменников в 08:30 по новосибирскому времени (04:30 мск) корреспондент Тайги.инфо ознакомился с лучшими курсами продажи доллара и евро (курсы устанавливаются банками централизованно по всей стране одновременно). По данным Banki.ru лучший курс продажи доллара в Новосибирске составлял 85,51 рубля (отделение банка «Ак Барс»), а лучший курс покупки был в отделении банка «Открытие» — 81 рубль за доллар.

Лучший курс продажи евро также отмечался у «Ак Барса» — 90,71 рубля. Выгоднее всего покупал евро банка «Открытие» — по 86,5 рубля.

Однако к середине дня курсы в банках изменились. На 16:00 (12:00 мск) лучший курс продажи доллара в Новосибирске был у банка «Открытие», и уже дошел до 91 рубля за доллар. Лучший курс покупки также у «Открытия» — 81 рубль. «Ак Барс» же продавал доллары уже по 99,65 рублей.

Курс наличного евро также вырос. Продажа у банка «Открытие» — 101,2 рубля за евро, покупка — 86,2 рубля. Курс продажи евро у «Ак Барса» на 16:00 в Новосибирске достиг 104,67 рубля.

То есть, с утра курс продажи долларов и евро в новосибирских обменниках поднялся на пять рублей и более.



Кроме того, часть банков уже с утра поставили заградительные курсы на продажу. У «Русского стандарта» — 170 рублей за доллар и 178 рублей за евро. У Совкомбанка — по 999 рублей.

Напомним, что официальный курс ЦБ на 16 апреля составлял 80 рублей за доллар и 87 рублей за евро.