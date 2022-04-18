Зарубежные виллы и квартиры нашли у руководства Госдумы РФ

© vk.com/nickvaluev. Николай Валуев

У семей депутатов Госдумы РФ, которые занимают руководящие посты в комитетах, обнаружилась иностранная недвижимость. Большинство из них — единороссы, часть публично поддерживает «спецоперацию».

У семей депутатов Госдумы РФ , которые занимают руководящие посты, обнаружилась иностранная недвижимость. В официальных декларациях депутатов, которые занимают различные должности в парламенте, есть сведения об их квартирах и земле за границей.

В частности, зампред комитета по финансовому рынку Олег Савченко («Единая Россия») владеет виллой в Италии площадью более 1 тыс. кв. метров и «приусадебным» участком на 1,7 га. У его жены вдобавок есть земля в Греции. А вот у супруги первого запреда комитета по туризму Николая Валуева («ЕР») есть жилой дом площадью 90 квадратов в Испании (плюс к особняку и трем квартирам в России, а также бесплатной «депутатской» квартире Валуева размером 166 кв. метров).

Первому зампреду комитета по делам СНГ Константину Затулину («ЕР») принадлежит квартира площадью 94 кв. метров в Испании. А у первого зампреда комитета по культуре, певца Дениса Майданова («ЕР»), который активно поддерживает «спецоперацию», есть два жилых помещения в Испании общей площадью около 200 кв. метров и четыре парковочных места. Кстати, Майданов некоторое время назад был членом жюри финала всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»



У жены главы комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга («СРПЗП») есть квартира площадью 190 кв. метров в Швейцарии и еще одна — на Кипре (94 кв. метра). Супруге главы комитета по экономической политике Максима Топилина принадлежат квартира и машиноместо в Болгарии.

У зампреда аграрного комитет Госдумы Владимира Блоцкого (КПРФ) есть особняк в Великобритании площадью 312 кв. метров, а также участок около 0,1 га. Блоцкий задекларировал доход более 3,5 млрд рублей.

У жены первого зампреда комитета Михаила Берулавы (КПРФ) есть две квартиры в Болгарии, там же нашлись квартиры у супруги главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова («ЕР») и у парламентария Виктора Смирнова («ЕР»). У жены Вадима Белоусова («СРПЗП») есть особняк на 530 кв. метров в Испании, а у мужа Оксаны Дмитриевой — дом в Греции.



Депутату Андрею Горохову («ЕР») принадлежит домик в Австрии площадью 317 кв. метров и квартира размером более 200 кв. метров там же. Парламентарий задекларировал по итогам 2021 года доход около 950 млн рублей. Ему принадлежало предприятие «Инфамед-К», которое производит антисептик «Мирамистин».



Члену комитета по экологии Аркадию Пономарёву принадлежит три квартиры в Испании, площадь каждой превышает 150 кв. метров. У Владислава Третьяка («ЕР») есть две квартиры в Латвии по 190 квадратов каждая.