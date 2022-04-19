Церковные постройки подожгли в Бурятии

Пожар на территории церкви произошел в селе Кабанск в Бурятии. Вспыхнули надворные постройки, по предварительным данным, причиной стал поджог. Погибли три коровы и два теленка.

Вечером 18 апреля в селе Кабанск загорелись постройки на территории церкви. Огонь удалось ликвидировать спустя несколько часов. Сгорели стайка, сеновал, столярная мастерская, кладовая, пишет «Информ полис» со ссылкой на местный паблик «Кабанск-инфо 24/7».



В пожаре погибли два теленка и три коровы. Пострадали также надворные постройки, расположенные во дворе соседнего дома. В качестве предварительной причины назван поджог.