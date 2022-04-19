Тело убитого младенца обнаружено в Иркутской области
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Тело младенца нашли в одном из сел Иркутской области. По предварительным данным, ребенок мог быть убит. Рядом лежал пакет с плацентой.
В Усть-Удинском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного по статье об убийстве, сообщил СК по региону.
Мертвого малыша нашли 16 апреля на улице в поселке Усть-Уда. Рядом, как узнала Тайга. инфо, лежали пакеты, в одном из них была плацента.
Предварительно установлено, что ребенок родился живым.
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