Тело убитого младенца обнаружено в Иркутской области

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Тело младенца нашли в одном из сел Иркутской области. По предварительным данным, ребенок мог быть убит. Рядом лежал пакет с плацентой.

В Усть-Удинском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного по статье об убийстве, сообщил СК по региону.



Мертвого малыша нашли 16 апреля на улице в поселке Усть-Уда. Рядом, как узнала Тайга. инфо, лежали пакеты, в одном из них была плацента.