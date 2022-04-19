Миллиарды и иностранная недвижимость. Список самых богатых новосибирских депутатов

© vk.com/pnkiva. Павел Кива (справа)

В заксобрании Новосибирской области стали известны лидеры по доходам. Муж главы представительства крупнейшей российской целлюлозно-бумажной корпорации «Илим Палп Энтерпрайзис» Павел Кива заработал около 3 млрд, увеличив доход вдвое. Руководство парламента также нарастило благосостояние.

Новосибирское заксобрание опубликовало сведения о доходах депутатов за 2021 год. Тайга.инфо рассказывает о лидерах и их бизнесе.

1. Павел Кива («Единая Россия») отчитался о доходе в 2,97 млрд рублей. В 2020-м он заработал лишь 1,5 млрд.

Кива утверждает, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.

«В целях уплаты налога на доходы физических лиц указанная сумма дохода Кивы подлежит уменьшению на сумму в размере 2,49 млрд рублей — фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, — отметили в заксобрании. — <…> Сумма фактического дохода Кивы от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до уплаты обязательных налогов составляет 479,5 млн».

У депутата в собственности есть только склад площадью 1,7 тыс. кв. метров, а автомобили Land Rover, Toyota, ВАЗ-21093, два гидроцикла и три снегохода. За год у Кивы появилась новая Toyota Camry, а также еще 0,5 га земли в пользовании

Супруга депутата Ирина Кива увеличила доходы с 14,6 до 32,7 млн рублей. У нее также есть Lexus LX570.



Семья Кивы не задекларировала в собственности ни единого жилья, при этом в пользовании у пары и трех детей находится участок размером 0,16 га и особняк на 830 кв. метров. Павел Кива указан учредителем в компаниях «Форум-Трейд плюс», «Армада-Парк», спорткомплексе «Армада», он также возглавляет ООО «Форум-К», принадлежащую Ирине Кива, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Общая сумма муниципальных контрактов «Армады» превысила 18 млн рублей.

Ирина Кива возглавляет ГК «Форум и К», основанную в 1995 году. На ее сайте сказано, что компания является сибирским и уральским дилером крупнейшей российской целлюлозно-бумажной корпорации «Илим Палп Энтерпрайзис». В 1992 году эту компанию, напомним, основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которой был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который сейчас работает замом главы Совбеза РФ .

2. На второе место в рейтинге за год поднялся Николай Машкарин (КПРФ). Его доход вырос с 53 млн до 132,4 млн рублей. У него в собственности есть только квартира на 91,7 кв. метров, а также элитные автомобили Jaguar S-Type, Porsche Macan Turbo и Land Rover.

Машкарин в декабре 2020 года возглавил АО «Стройтрест 43». Источники Тайги. инфо тогда рассказывали, что «Стройтрест №43» приобретает известный банкир Игорь Ким. Сейчас компания переименована в АО «Астон Стройтрест 43». Выручка в 2021-м составила 877,3 млн рублей, чистый убыток превысил 30 млн.

Также Машкарин — соучредитель ООО «УК „Фуд-Мастер“», совладельцем которой был Ким. Ее чистая прибыль в 2021-м достигла 64 млн.

3. На третьем месте по официальным доходам оказался Сергей Кальченко (КПРФ). Он отчитался о 97,6 млн рублей, в 2020-м было 80 млн. У него есть Land Rover, квартира площадью 167 кв. метров, здание на 2,7 тыс. кв. метров, а также 30 нежилых помещений и четыре земельных участка (в долевой собственности). В пользование у него есть и нежилое здание на 365 «квадратов».

Супруге принадлежит квартира размером 75 кв. метров.

Семью Кальченко связывают с рынком «Левобережный» — это одна из крупнейших оптовых площадок торговли в Новосибирске. Основная специализация — мебель и стройматериалы. ООО «Левобережное» возглавляет отец Сергея Кальченко Владимир. Он же владеет фирмой напополам с Натальей Шпаковой, женой экс-депутата заксобрания Юрия Шпакова.

4. На четвертое место ворвался новичок заксобрания, директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков («СРПЗП»). Он стал депутатом только в октябре 2021 года. Его доход превысил 84 млн рублей.

В собственности у Тепляков зарегистрирован только гараж. А вот на жену записаны квартира площадью около 100 кв. метров, особняк на 511 «квадратов» и около 0,16 га земли. Супруга заработала около 28,5 млн.

Александр Тепляков руководит общественным советом при минсельхозе региона, а также возглавляет «Новосибирскую продовольственную корпорацию», которая торгует зерном и животноводческой продукцией. Ее выручка в 2021 году составила 19,5 млрд рублей, увеличившись за год вдвое. Чистая прибыль выросла с 362,5 млн до 874,8 млн рублей.

Тепляков также ранее возглавлял государственное предприятие «Новосибирская продовольственная корпорация». Но она была ликвидирована в связи с банкротством.

5. Зампред строительного комитета заксобрания Евгений Покровский («ЕР») увеличил доходы с 15,6 до 75,3 млн рублей. У его семьи есть особняк площадью около 350 кв. метров, три земельных участка и квартира на 200 «квадратов».

Кроме того, в пользовании депутата и его жены находится квартира площадью 140 кв. метров. В автопарке есть Land Rover и Volkswagen Teramont.

Евгений Покровский связан с компанией «КПД-Газстрой». 25% застройщика принадлежит ООО «Пилот», которым владеет Ирина Покровская. У самого депутата есть доли в четырех фирмах этой группы компаний. Он также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере консультирования «по вопросам коммерческой деятельности и управления».

6. Гендиректор одного из крупнейших производителей аэрозолей АО «Сибиар» Виктор Кушнир («ЕР») оказался на четвертой строчке с 55 млн рублей. В 2020-м он отчитывался о 46,6 млн.

У семьи Кушнира три квартиры общим размером около 330 кв. метров, семь соток земли, гараж и гидроцикл. Одна из квартир, площадью 172,3 кв. метра, находится в Испании.

Жена Кушнира за год увеличила доходы с 6 до 20 млн рублей.

Иностранная недвижимость, по официальным данным, есть и еще у одного единоросса в заксобрании — Валентина Сичкарёва. У него в общей собственности с супругой два дома в Германии.

7. ТОП-7 замыкает Дмитрий Франчук («ЕР»). За год его работы в заксобрании доход вырос с 1 до 50 млн рублей. Кроме того, у него в собственности появились квартира площадью 81 кв. метр и два нежилых помещения общим размером около 200 «квадратов».

В пользовании депутата и его несовершеннолетнего ребенка есть еще две квартиры.

Франчук работал директором по развитию ООО «Медторг». Он прошел в заксобрание по списку «ЕР», хотя шел лишь третьим в территориальной группе Ему уступили место лидеры группы №4, директор школы Денис Судариков и депутат здвинского райсовета Роман Зибницкий. Сейчас Франчук числится совладельцем ООО «Пит-Стоп», ООО «Фото-Лэнд Нск», ООО «Холдинговая Компания „Н-Девелопмент“» и «РестоСиб-Тюмень».

Руководство заксобрания и богатейшие жены

Спикер заксобрания Андрей Шимкив («ЕР») отчитался о 14,9 млн рублей против 6,3 млн в 2020 году. Утверждается, что около 8 млн он получил «в связи со вступлением в права наследования». У него три дома общей площадью около 800 кв. метров, квартира, три земельных участка и нежилое помещение.

Первый зампред Андрей Панфёров («ЕР») увеличил доход с 6,5 до 7,3 млн рублей, вице-спикер Владимир Карпов (КПРФ) — с 4,9 до 5,7 млн.



Вице-спикер Валерий Ильенко увеличил доходы с 1,2 до 1,5 млн рублей. Глава фракции ЛДПР, зампред заксобрания Наталия Красовская увеличила официальный заработок почти вдвое — с 2,1 до 4 млн рублей.

Самыми состоятельными среди супругов депутатов оказались жена Павла Кивы и бывшего мэра Бердска, главы строительного комитета Александра Терепы («ЕР»). Последняя заработала 32,2 млн рублей против 268 тыс. в 2020-м. Утверждается, что она продала квартиру — у нее из собственности действительно исчезла квартира площадью 229,1 кв. метр.

Муж Ирины Диденко («ЕР»), возглавляющий «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», заработал 62,2 млн рублей. Он же вместе с женой владеет компанией «ГофроМастер», которая выпускает гофрированную бумагу и картон.



Тайга.инфо