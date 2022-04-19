Реставрация «Дома с часами» в Новосибирске потребует 100−150 млн рублей

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Комплексная реставрация «Дома с часами», являющегося одним из символов Новосибирска, оценивается в 100−150 млн рублей. В 2023 году планируется провести ремонт инженерных систем здания, сообщила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Елена Медведева.

«Если говорить о глобальной реставрации с обследованием грунтов, фундамента, с обследованием всех коридоров, всех лестниц, окошек. Соответственно ремонт и реставрация — 100−150 млн [рублей] должна быть тогда», — рассказала Медведева в пресс-центре ТАСС.



«Дом с часами» — архитектурный памятник Новосибирска, построенный в 30-е годы XX века. На его фасаде размещены два квадратных циферблата уличных часов. Дом построили по проекту группы архитекторов при участии инженера Николая Никитина, автора Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.

Сейчас мэрия Новосибирска прорабатывает вопрос по обследованию грунтов и фундаментов, чтобы провести эти работы в ближайшее время. Затем составят перечень противоаварийных работ, которые также можно профинансировать за счет местного бюджета и за счет бюджета региона.

«На 2023 год у нас в планах стоит ремонт всех инженерных сетей в этом доме, ну и в последующем мы будем стремиться к тому, чтобы проект ремонта фасада и кровли этого здания тоже вошел в дорожную карту», — добавила специалист.