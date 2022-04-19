Иркутянин из ревности поджег сожительницу и троих детей

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Житель Иркутской области пойдет под суд за смерть двоих детей и покушение на убийство женщины и ребенка.

Первым заместителем прокурора Иркутской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины из Качугского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).



Вечером 5 февраля 2022 года в деревне Тимирязево пьяный мужчина из ревности облил сожительницу легко воспламеняющейся жидкостью, в этом время на руках у женщины был пятимесячный ребенок. Затем обвиняемый разлил жидкость по комнате, где находились еще двое детей двух и четырех лет, и бросил зажженную спичку.

«В результате умышленных действий мужчины произошло возгорание дома. На пожаре погибло двое малолетних детей, женщине с пятимесячным ребенком на руках после поджога удалось покинуть жилище. Мать с ребенком в последующем доставили в больницу с термическими ожогами, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.